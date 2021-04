Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Auffahrunfall mit drei Beteiligten

Kehl (ots)

Ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen hat am Donnerstagabend zu einem Sachschaden von rund 9.000 Euro geführt. Ein 40-jähriger Hyundai-Fahrer prallte hierbei gegen 17 Uhr in der Vogesenallee in das Heck eines Volkswagen. Der VW wurde hierdurch auf ein weiteres Auto geschoben. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand.

/cw

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell