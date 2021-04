Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Vogtsburg - Mehrere Lagerfeuer trotz Waldbrandgefahr -

Freiburg (ots)

Vogtsburg-Burkheim - Am Samstag, 24.04.2021, zwischen 21:30 Uhr und 23:00 Uhr, führte die Polizei Kontrollen bezgl. illegaler Lagerfeuer am Burkheimer Baggersee durch. Insgesamt wurden fünf Feuer entdeckt und nach Ansprache durch die jeweiligen Verursacher direkt gelöscht. Aufgrund der aktuellen Trockenheit herrscht eine erhöhte Waldbrandgefahr! Daher zieht das Entzünden von offenen Feuern und die dadurch entstehende Brandgefahr, unter anderem in Wäldern, Strafverfahren nach sich. Die Polizei bittet eindringlich darum offene Feuer und dergleichen in Wäldern, Wiesen, Feldern zu unterlassen! Weitere Kontrollen diesbezüglich werden folgen.

