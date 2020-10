ZOLL-H: - 337.560 Zigaretten in Holzpaletten versteckt - Steuerschaden in Höhe von etwa 64.000 EUR verhindert - Technisches Hilfswerk unterstützt bei der Sicherung von Beweismitteln

Zollfahndungsamt Hannover

337.560 Zigaretten in Holzpaletten versteckt - Steuerschaden in Höhe von etwa 64.000 EUR verhindert - Technisches Hilfswerk unterstützt bei der Sicherung von Beweismitteln

Hannover

Bislang unbekannte Schmuggler hatten 337.560 Zigaretten in Holzpaletten versteckt, die am 30.09.2020 bei einer Spedition in Hannover umgeladen werden sollten.

Beim Entladen wurde eine der zuvor aus der Ukraine nach Deutschland transportierten Holzpaletten beschädigt und aufmerksame Speditionsmitarbeiter bemerkten die Zigaretten. Sie verständigten daraufhin den Zoll.

Eine Röntgenkontrolle der gesamten Lkw-Ladung ergab, dass in allen Paletten Zigaretten versteckt waren.

Am 02. Oktober wurden mit tatkräftiger Unterstützung des Technischen Hilfswerks 738 Paletten abgeladen und die Verstecke geöffnet.

Das Zollfahndungsamt Hannover - Dienstsitz Bielefeld - stellte insgesamt 337.560 Stück Zigaretten als Beweismittel sicher.

Der verhinderte Steuerschaden bestehend aus Zoll, Einfuhrumsatzsteuer und Tabaksteuer beträgt etwa 64.000 EUR.

Die Ermittlungen dauern an.

