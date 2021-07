Polizei Hagen

POL-HA: Frau nach anhaltender Ruhestörung in Gewahrsam genommen

Hagen-Eilpe (ots)

Eine 24-Jährige musste Montagnacht (05.07.2021) durch die Polizei in Gewahrsam genommen werden, da sie trotz Ermahnungen mehrfach eine Ruhestörung beging. Gegen 01.30 Uhr war sie durch die Beamten zunächst mit zwei Männern (31 und 35 Jahre alt) in der Franzstraße angetroffen worden. Die augenscheinlich stark alkoholisierte Frau saß auf der rechten Fahrbahn der dortigen Straße und schrie lautstark. Mehrmaligen Aufforderungen ruhiger zu sein, kam sie nicht nach, sodass Anwohner durch den Lärm wach wurden. Nachdem die Beamten eine Ingewahrsamnahme androhten, sicherte ihr 31-jähriger Begleiter zu, sie mit einem Taxi nach Hause bringen zu lassen. Beide Personen fuhren nach Ankunft des Taxis wie besprochen davon. Kurze Zeit später traf die Polizei jedoch erneut auf die 24-Jährige. Sie lag in der Nähe ihrer Zieladresse in einer Hecke und schrie erneut lautstark. Der 31-jährige Begleiter gab an alles versucht zu haben, um sie nach Hause zu bringen. Er und die Beamten versuchten vergeblich beruhigend auf die Frau einzuwirken. Die Polizisten nahmen sie deshalb aufgrund der erneuten Ruhestörung in Gewahrsam. Sie reagierte aggressiv und versuchte sich teilweise der Maßnahme zu entziehen. Die 24-Jährige erhielt eine Anzeige wegen Ruhestörung. (arn)

