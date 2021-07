Polizei Hagen

POL-HA: Festnahme nach Ladendiebstahl in der Innenstadt

Hagen-Innenstadt (ots)

Am Samstag (03.07.2021) steckte ein 39-Jähriger gegen 16:00 Uhr diverse Waren aus einem Supermarkt in einen mitgebrachten Rucksack. Als er das Geschäft am Friedrich-Ebert-Platz verließ, ertönte die Alarmanlage. Ein Mitarbeiter nahm die Verfolgung auf. Dabei forderte er Passanten auf, die Polizei zu verständigen. Nach einigen Metern konnte er den Dieb am Rucksack greifen. Der 39-Jährige versuchte, den Rucksack an sich zu reißen und seinen Verfolger mit der Faust zu schlagen. Diesem gelang es jedoch auszuweichen und mit der Tasche samt Beute zurück zur Filiale zu gehen. Der Dieb folgte dem Filialmitarbeiter und forderte seinen Rucksack zurück. Die durch die Bürger verständigte Polizei war rasch vor Ort und konnte den Dieb vorläufig festnehmen. Er führte keine Ausweisdokumente mit sich. Seine Identität konnten die Beamten wenig später auf der Polizeiwache feststellen. (hir)

