Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Petershausen) Sachschaden durch Parkrempler- Zeugenaufruf (18.10.2021)

Konstanz-Petershausen (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Montagnachmittag zwischen 14.30 Uhr und 14.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Wollmatinger Straße einen abgestellten VW Polo beschädigt. Ohne sich um den Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-0, zu melden.

