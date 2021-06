Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Uhrwerkerstraße

Versuchter Wohnungseinbruch

Coesfeld (ots)

Nicht vollendet haben Unbekannte ihren Versuch in ein Wohnhaus an der Uhrwerkerstraße eizubrechen. Um kurz nach 1 Uhr in der Nacht zum Dienstag (22.06.) klingelten die Unbekannten vermutlich zunächst an dem Wohnhaus. Ca. eine Stunde später hörten die Bewohner ein lautes Geräusch und ca. 15 Minunten später ein weiteres Geräusch. Bei einer Nachschau stellten sie eine Beschädigung an einem Fenster fest. Die Unbekannten hatten vermutlich versucht das Fenster aufzuhebeln, als dieser Versuch misslang haben sie mit einem Stein eine Scheibe eingeschlagen. Das die Täter aufgrund der aufmerksam gewordenen Anwohner verschreckt wurden steht zu vermuten. Die Unbekannten gelangten nicht in das Innere des Gebäudes. Zeugen, die in der Nacht zum Dienstag verdächtige Personen in Ascheberg beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden, Tel. 02591/7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell