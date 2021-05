Polizei Gütersloh

POL-GT: Lebensgefahr nach Radfahrerunfall

Gütersloh (ots)

Verl (TP) Am Sonntagmorgen (30.05.2021) kam es im Verler Ortsteil Kaunitz, auf dem parallel zur Oststraße verlaufenden Geh-/Radweg zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Gegen 11:10 Uhr beabsichtigte dabei ein 65-jähriger Schloß Holter Rennradfahrer, der den Geh-/Radweg in Richtung Kaunitzer Straße befuhr, eine vor ihm fahrende vierköpfige Familie auf ihren Rädern zu überholen. Da der Rennradfahrer unmittelbar vor einem Kurvenverlauf überholte, übersah er dabei offensichtlich einen entgegenkommenden 41-jährigen Radfahrer aus Schloß Holte-Stukenbrock. Beide Radfahrer kollidierten und stürzten zu Boden. Während sich der Jüngere der Fahrradfahrer leicht am Knie verletzte und vor Ort durch die Besatzung des eingesetzten Rettungswagens versorgt wurde, musste der Rennradfahrer, der nach ersten Erkenntnissen einen Schutzhelm trug, mit schwersten Kopfverletzungen, nach notärztlicher Versorgung an der Unfallstelle, einem Bielefelder Krankenhaus zugeführt werden. Der an den Fahrrädern entstandene Sachschaden kann zur Zeit noch nicht abgeschätzt werden. Mögliche Zeugenhinweise zum Unfallgeschehen bitte an die Polizei Gütersloh unter Telefonnummer 05241-869-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

