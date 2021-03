Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Schramberg/Lkrs. Rottweil (18./19.03.2021) - Fahrzeuge mutwillig beschädigt - Zeugen gesucht

Schramberg (ots)

Zwei Fälle von sinnloser Sachbeschädigung wurden der Polizei in Schramberg gemeldet. In der Zeit von Donnerstag, 16.00 Uhr, bis Freitag, 10.45 Uhr, wurde in der Berneckstraße beide rechten Fahrzeugtüren eines geparkten Mercedes mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. An einem dort ebenfalls abgestellten Audi wurde die komplette rechte Fahrzeugseite zerkratzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 5.000 EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier in Schramberg unter der Telefonnummer 07422/27010 entgegen (AM).

