Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Autofahrer fährt unter Drogeneinfluss (19.03.2021)

Tuttlingen (ots)

Einen 20-jährigen Autofahrer kontrolliert hat die Polizei am Freitagmorgen gegen 09.30 Uhr in der Stockacher Straße. Ein Autofahrer zeigte während einer Kontrolle drogentypische Auffälligkeiten, was ein Drogenvortest bestätigte. Der 20-Jährige musste sein Auto stehen lassen und eine Blutprobe abgeben. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens unter Einfluss von Drogen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell