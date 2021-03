Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Feuerwehreinsatz am Alexander-von-Humboldt-Gymnasium aufgrund brennendem Müllbehälter (19.03.2021)

Konstanz (ots)

Angezündete Papierhandtücher in einem Plastikmüllbehälter haben am Freitagvormittag zu einem Feuerwehreinsatz am Alexander-von-Humboldt-Gymnasium geführt. Unbekannte Täter entzündeten gegen 11 Uhr Papierhandtücher in einer der Herrentoilette des Gymnasiums, wodurch die Brandmeldeanlage der Schule ausgelöst wurde. Während die alarmierte Feuerwehr Konstanz sofort mit drei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften zu dem gemeldeten Brand ausrückte, wurde die Schule vorsorglich evakuiert. Auch ein Rettungswagen wurde vorsorglich zur Schule beordert. Letztlich konnte die Feuerwehr den Mülleimerbrand schnell löschen. An diesem entstand Sachschaden. Für das Schulgebäude selbst bestand keine Brandgefahr. Personen kamen nicht zu Schaden. Nach dem Durchlüften der Räumlichkeiten konnte der Schulbetrieb wieder aufgenommen werden. Die Polizei Konstanz (07531 995-0) hat Ermittlungen zu der Sachbeschädigung an dem Papiermülleimer durch Brandlegung eingeleitet und nimmt sachdienliche Hinweise zu dem oder den Verursachern entgegen.

