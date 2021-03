Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Diebstahl aus unverschlossenem Auto (17.-18.03.2021)

Konstanz (ots)

Unbekannte Täter haben im Zeitraum von Mittwochmorgen bis Donnerstagabend in einer Tiefgarage in der Wollmatinger Straße aus einem unverschlossenem Auto drei Winterjacken und eine Tasche mitgenommen. Das Auto lässt sich nur durch eine batteriebetriebene Fernbedienung abschließen. Die Besitzerin hatte das Pech, dass die Fernbedienung nicht mehr funktionierte. Personen, die Unberechtigte in der Tiefgarage gesehen oder den Vorgang beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz (Tel. 07531 995-0) zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell