Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schonach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auf Eisglätte mit dem Auto ausgerutscht (19.03.2021)

Schonach (ots)

Einen Unfall mit Sachschaden hat eine Autofahrerin am Freitagmorgen gegen 7 Uhr auf der Kreuzung Triberger Straße / Hans-Thoma-Straße verursacht. Eine 24-jährige KIA Fahrerin fuhr auf der Hans-Thoma-Straße abwärts und konnte an der Kreuzung auf eisglatter Fahrbahn nicht rechtzeitig anhalten. Sie rutschte in den Kreuzungsbereich und stieß dort mit einem 40-jährigen BMW Fahrer zusammen. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 7.000 Euro.

