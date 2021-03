Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bräunlingen-Döggingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Pakektdienst kommt von der Straße ab (18.03.2021)

Bräunlingen (ots)

Einen Unfall mit Sachschaden verursacht hat ein Fahrer eines Paketdienstes am Donnerstag gegen 12.30 Uhr auf der Strecke zwischen Mundelfingen und Döggingen. Ein 25-jähriger kam mit einem Mercedes Transporter in einer Linkskurve auf das rechte Straßenbankett. Beim Gegenlenken übersteuerte er sein Kurierfahrzeug und kann nach links von der Straße ab, wo er gegen eine Leitplanke prallte. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Um den Kleinlaster zu bergen, musste die Polizei die Straße kurzfristig sperren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell