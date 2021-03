Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Mercedes-Stern abgerissen (18.03.2021)

Tuttlingen (ots)

Einen Mercedes beschädigt und den "Mercedes-Stern" abgerissen haben Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Karlstraße. Vandalen beschädigten die Frontscheibe eines geparkten Mercedes und rissen den "Stern" von der Motorhaube, wobei Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro entstand. Wer etwas Verdächtiges gesehen hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Telefon 07461-941-0, zu melden.

