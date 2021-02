Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Zwei Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal (ots)

Am Mittwoch, den 17.02.2021 wurde das Hilfeleistungslöschfahrzeug um 11:33 Uhr in die Eichendorfstraße gerufen. In einer dortigen Wohnung musste ein Patient bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes erstversorgt werden. Nach Übergabe des Patienten an den Rettungsdienst konnte der Einsatz um 12:10 Uhr beendet werden.

Um 15:27 Uhr wurde die hauptamtliche Wache und die Löschgruppe Voerde zu einer Firma in der Wilhelmstraße gerufen. Dort hatte die automatische Brandmeldeanlage bestimmungsgemäß ausgelöst. Die Erkundung ergab eine leichte Verrauchung durch eine Fehlfunktion einer Heizungsanlage. Nachdem der Bereich gelüftet wurde, konnte die Anlage zurückgeschaltet werden und der Einsatz um 16:20 Uhr beendet werden.

