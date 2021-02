Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Brandmeldealarm

Ennepetal (ots)

Am Montag, den 15.02.2021 um 10:23 Uhr, wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einem Brandmeldealarm in der Memelstrasse alarmiert. Es rückte die Hauptwache mit 9 Einsatzkräften und 4 Fahrzeugen aus. Die mitalarmierte Löschgruppe Külchen hielt sich im Gerätehaus in Bereitstellung. Nach erkunden der Einsatzstelle wurde festgestellt das die Brandmeldeanlage durch das starten einer Heizung ausgelöst worden war und eine leichte Verrauchung entstanden war. Die Räumlichkeiten wurden gelüftet. Der Einsatz endete um 11:00 Uhr.

