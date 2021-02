Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Kaminbrand

Ennepetal (ots)

Am Freitag, dem 12.02.2021 um 15:53 Uhr, wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einem Einsatz Kaminbrand in die Breckerfelderstrasse alarmiert. Es rückten aus die Einsatzkräfte der Hauptwache, der Löschgruppe Voerde und der Löschgruppe Oberbauer mit insgesamt 8 Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften. Nach Erkundung der Einsatzstelle durch die Feuerwehr, mit einem Trupp im Innenangriff und Wärmebildkamera und der Drehleiter mit einem Trupp und Bezirksschornsteinfeger war schnell klar, kein Einsatz für die Feuerwehr. Die Betreiber wurden darauf hingewiesen, dass der Kamin erst nach Reinigung eines Schornsteinfegers wieder in Betrieb genommen werden darf. Der Einsatz endete um 17:00 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell