FW-EN: Ölspuren, Straßen unter Wasser und Küchenbrand

Ennepetal (ots)

Am 29.01.2021 wurden die Feuerwehr Ennepetal zu insgesamt 5 Einsätzen alarmiert.

Um 11:41 Uhr wurde das Hilfeleistunglöschfahrzeug (HLF) der Hauptwache in die Voerder Straße alarmiert. Dort wurde eine Kraftstoffspur mittels Ölbindemittel abgestumpft. Anschließend wurde das Bindemittel wieder aufgenommen und Fachgerecht entsorgt. Einsatzende war für die 4 Einsatzkräfte um 12:02 Uhr.

Um 13:21 Uhr hieß das Alarmstichwort für das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Hauptwache "Fahrbahn unter Wasser". Auf der Hagener Straße wurden mehrere Gullys und Bachabläufe gereinigt damit das Wasser wieder abfließen konnte. Um 13:57 Uhr war Einsatzende für die 5 eingesetzten Kräfte.

Erneut zu Fahrbahn unter Wasser wurde das HLF in die Hülsenbecke um 15:45 Uhr alarmiert. Vor Ort konnte die Feuerwehr keine Maßnahmen ergreifen. Dieser Einsatz konnte für die 4 Kräfte der Hauptwache um 16:18 Uhr beendet werden.

Im Anschluss wurde das HLF in die Eichenstraße zu einer Ölspur alarmiert. Vor Ort konnte allerdings keine Betriebsmittelspur festgestellt werden und die 4 Kräfte beendeten den Einsatz um 16:37.

Um 16:37 hieß das Alarmstichwort für die Hauptwache und den Löschzug 1 "Brand im Gebäude". Im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Körnerstraße brannte Fett in der Küche. Der Angriffstrupp unter umluftunabhängigem Atemschutz kontrollierte die Küche und löschte mit einem Kleinlöschgerät den Brand. Anschließend wurde die Küche mittels Wärmebildkamera auf Glutnester überprüft. CO-Messungen wurden in dem Gebäude durchgeführt, welches daraufhin Überdruckbelüftet wurde.

Es wurden 5 Personen in umliegende Krankenhäuser transportiert. Im Einsatz waren 20 Feuerwehreinsätzekräfte mit 6 Fahrzeugen für die der Einsatz um 18:11 endete. Des Weiteren waren der Rettungsdienst des Ennepe-Ruhr-Kreises, ein Rettungswagen aus Wuppertal sowie die Polizei vor Ort. Während der Dauer des Einsatzes wurde der Grundschutz der Stadt von der Löschgruppe Voerde sichergestellt.

