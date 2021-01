Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: 3 Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal (ots)

Am Montag den 25.01.2021 rückte die Feuerwehr Ennepetal zu insgesamt 3 Einsätzen aus. Um 07:06 Uhr wurde die Drehleiter mit 2 Einsatzkräften in die Schemmstraße alarmiert. Hier wurde ein Gefahrenast mittels Motorkettensäge zerkleinert und beiseitegeräumt. Um 09:52 Uhr rückte das Hilfeleistungslöschfahrzeug mit insgesamt 4 Einsatzkräften in die Heilenbecker Straße aus. Es wurde ein Baum mittels Muskelkraft vom Gehweg entfernt. Der Einsatz endete um 10:14 Uhr. Erneut rückte die Drehleiter um 15:26 Uhr zu einem Gefahrenast aus. Da sich dieser unmittelbar vor einem uneinsichtigen Kurvenbereich befand, wurde die Deterberger Straße im oberen Bereich beidseitig gesperrt und der Gefahrenast ebenfalls mittels Motorkettensäge zerkleinert. Der Einsatz wurde von den 2 Einsatzkräften um 16:06 Uhr beendet.

