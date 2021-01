Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: ABC Einsatz

Ennepetal (ots)

Am 29.01.2021 um 00:21 Uhr, wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einem Brandmeldealarm, in einer Firma im Industriegebiet Oelkinghausen alarmiert. Bei der Erkundung vor Ort konnte festgestellt werden, dass der Melder durch Dämpfe einer unbekannten Flüssigkeit ausgelöst hatte. Diese entwich aus einem defekten Rohr. Um zu klären um was für eine Flüssigkeit es sich handelt, wurde ein ABC Alarm ausgelöst der alle Einheiten der Feuerwehr Ennepetal, sowie für einen solchen Fall vorgeplante Einheiten aus dem ganzen Ennepe-Ruhr-Kreis alarmiert. Unter Chemikalienschutzanzügen wurden Messungen durchgeführt und diese in enger Absprache zwischen dem Einsatzleiter, dem Umweltverantwortlichen der Firma und einer Chemie-Fachberaterin der Feuerwehr ausgewertet. Es handelte sich bei der Flüssigkeit lediglich um Wasser eines Kühlkreislaufes und nicht um eine Chemikalie. Somit war ein weiteres Tätigwerden der Feuerwehr nicht mehr erforderlich und die Einsatzstelle wurde dem Betriebsverantwortlichen übergeben. Es waren 14 Fahrzeuge und über 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr Ennepetal im Einsatz. Dazu weitere Kräfte aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis, sowie des Rettungsdienstes und der Polizei. Der Einsatz konnte um 02:14 Uhr beendet werden.

Bereits am Vormittag des 28.01.2021, musste die Feuerwehr Ennepetal, in Zusammenarbeit mit einer Fachfirma, eine Ölspur beseitigen. In der Herrmann-Löhns-Straße war das Hilfeleistungsleistungslöschfahrzeug der Hauptwache von 14:08 Uhr bis 15:42 im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell