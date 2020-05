Polizei Korbach

POL-KB: Bad Arolsen-Neu-Berich - Schlägerei am Twistesee

Korbach (ots)

Am Donnerstagabend kam es auf der sogenannten "Chaotenwiese" am Twistesee zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen, die gewalttätig endete.

Gegen 19:45 Uhr erstatteten mehrere Personen Anzeige bei der Polizei in Bad Arolsen. Sie schilderten, dass es gegen 18.20 Uhr auf der "Chaotenwiese" zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung mit einer anderen Personengruppe über die Lautstärke einer Musikbox gekommen ist. Anschließend sei es zu Körperverletzungen und Beleidigungen gekommen.

Ein 22-Jähriger erhielt einen Schlag in das Gesicht, ein 19-Jähriger wurde zu Boden gebracht und dort von einer geworfenen Flasche an der Lippe getroffen. Außerdem beleidigten die noch unbekannten Täter zwei junge Frauen. Der 22-Jährige erlitt Verletzungen am Ohr, die im Krankenhaus behandelt werden mussten.

Die Polizeistation Bad Arolsen ermittelt nun wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung und sucht weitere Zeugen zum Tathergang und den Tatverdächtigen aus einer Gruppe von etwa zehn Personen.

Hinweise bitte unter der Tel. 05691-97990 an die Polizeistation Bad Arolsen.

