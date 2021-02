Polizeidirektion Oldenburg

POL-OLD: +++ Brandstiftung in Gaststätte in Ganderkesee +++ Polizeipräsident Kühme setzt für Hinweise Belohnung in Höhe von 3.000,- Euro aus +++

Oldenburg (ots)

Im Zuge der Ermittlungen zu dem vorsätzlich gelegten Brand in einer Gaststätte in Ganderkesee im Oktober vergangenen Jahres bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Der Präsident der Polizeidirektion Oldenburg, Johann Kühme, hat eine Belohnung von 3.000,- Euro für Hinweise ausgesetzt, die zur Aufklärung des Brandes und der Ermittlung des möglichen Täters bzw. der Täter beitragen. "Wir hoffen, dass die ausgesetzte Belohnung dabei hilft, die Hintergründe des Brandes aufzuklären", sagte Kühme. Die Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch nimmt ergänzende Hinweise unter der Telefonnummer 04221/1559115 entgegen.

Am Mittwoch, 14. Oktober 2020, war in der Gaststätte "Don Gantero" in der Wittekindstraße in Ganderkesee gegen 03:00 Uhr ein Feuer ausgebrochen, wodurch das Gebäude schwer beschädigt wurde. Der Sachschaden wird auf 500.000,- Euro geschätzt.

Bei der Brandortbegehung stellte die Polizei Einbruchsspuren sowie augenscheinlich rechtspolitisch motivierte Symbole im Gebäude fest. Da ein entsprechend motivierter Brandanschlag nicht ausgeschlossen werden kann, wurde bei der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch umgehend die Ermittlungsgruppe "Gantero" eingerichtet, von der die Ermittlungen in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Oldenburg geführt werden.

Die Ermittlungsgruppe nahm die Ermittlungen wegen vorsätzlicher Brandstiftung auf, wertete in den vergangenen Wochen Spuren aus, vernahm Zeugen und überprüfte deren Aussagen. Unterstützung erhoffen sich die Ermittlerinnen und Ermittler nun durch Hinweise aus der Bevölkerung.

Über die Zuerkennung und Verteilung der Belohnung wird unter Ausschluss des Rechtswegs entschieden. Die Belohnung ist ausschließlich für an der Straftat nicht beteiligte Privatpersonen und nicht für Amtsträger bestimmt, zu deren Berufspflicht die Verfolgung strafbarer Handlungen gehört.

Original-Content von: Polizeidirektion Oldenburg, übermittelt durch news aktuell