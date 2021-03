Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Rauchmelder löst wegen Defekt aus 19.3.21

Rottweil-Hausen (ots)

Kurz nach sechs Uhr am Freitagmorgen löste ein Rauchmelder in einem Privathaus in der Rotensteiner Straße aus. Die Feuerwehr Rottweil rückte mit vier Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften aus. Zum Einsatz kamen die Floriansjünger allerdings nicht. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Melder einen technischen Defekt hatte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell