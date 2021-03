Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen, Lkrs. TUT) Polizei sucht nach Unfall silbergrauen Audi-Avant 19.3.21

Spaichingen (ots)

Die Polizei Spaichingen sucht einen jüngeren Audi-Fahrer, der mit seinem silbergrauen Kombi mit Balinger Autonummer nach einem Unfall in der Spaichinger Straße am Bahnübergang einfach davonfuhr. Dieser kam mit seinem Auto gegen 13 Uhr von der Bahnhofstraße und hatte die Stopstelle ignoriert, weswegen er den BMW eines entgegenkommenden 57-Jährigen streifte. Der Audi müsste bei dem Anstoß an der hinteren linken Tür ebenfalls beschädigt worden sein. Hinweise zu dem Auto und dem Fahrer nimmt die Polizei Spaichingen unter Telefon 07424 9318-0 entgegen.

