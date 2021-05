Polizei Gütersloh

POL-GT: Radfahrer entfernt sich nach Unfall und lässt verletzte Frau zurück

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (TP) Am Freitagnachmittag (28.05.2021) kam es in Rheda-Wiedenbrück, im Einmündungsbereich Gütersloher Straße/Raiffeisenallee, zu einem Radfahrerunfall. Gegen 14:40 Uhr befuhren hierbei zwei Radfahrer den Radweg entlang der Gütersloher Straße in Fahrtrichtung Hauptstraße. Der vermutliche Unfallverursacher beabsichtigte ca. 50 Meter hinter der Einmündung zur Raiffeisenallee, eine langsam vor ihm fahrende Radfahrerin links zu überholen. Im Rahmen des Überholvorganges touchierte er dann die Dame, woraufhin diese zu Boden stürzte. Nach jetzigem Erkenntnisstand verständigte der mutmaßliche Unfallverursacher noch die Feuerwehr über das Unfallgeschehen mit seinem Handy und entfernte sich dann jedoch von der Unfallstelle, ohne sich weiter um die gestürzte Radfahrerin zu kümmern. Aufgrund einer möglichen Oberarmfraktur musste die Frau zunächst einem Gütersloher Krankenhaus zugeführt werden und konnte aufgrund sprachlicher Differenzen erst dort konkret zum Unfallgeschehen und zum flüchtigen Fahrradfahrer befragt werden. Dieser wurde wie folgt beschrieben: männlich, ca. 185 cm groß, Südosteuropäer, kurze braune Haare, Bartansatz. Infolge des Unfalls entstand am Fahrrad der gestürzten Frau ein geschätzter Sachschaden von 50 EUR. Mögliche Zeugenhinweise zum Unfallgeschehen und/oder zum flüchtigen Unfallverursacher bitte an die Polizei Gütersloh unter Telefonnummer 05241-869-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell