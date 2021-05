Polizei Gütersloh

POL-GT: Unbekannter Exhibitionist an der Reumont-Promenade - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Am gestrigen Mittwochnachmittag (26.05., 15.30 Uhr) wurde die Polizei Gütersloh über einen unbekannten Exhibitionisten informiert, der sich im Bereich des Fuß- und Radwegs Reumont-Promenade im Stadtgebiet Wiedenbrück einem 12-jährigen Kind in schamverletzender Weise gezeigt hatte.

Bisherigen Ermittlungen zufolge setzte sich der Unbekannte im Rahmen der Tathandlungen zu dem Kind auf eine Parkbank. Die Promenade befindet sich zwischen den Straßen Am Reckenberg und Christoph-Siebe-Straße sowie nördlich beginnend an der Rietberger Straße und südlich angrenzend an die Ems.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: Männlich, ca. 30 Jahre alt und ein südeuropäisches Aussehen. Er hatte einen Vollbart, schwarze kurze und lockige Haare sowie braune Augen. Zur Tatzeit trug der Unbekannte eine schwarze Jacke. Zudem führte er ein schwarzes Fahrrad mit sich, welches vorne und hinten mit schwarzen Taschen bestückt war.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in der Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Den Erkenntnissen nach passierten im Tatzeitraum mehrere Fußgänger:innen den näheren Tatort. Wer kann weitere Hinweise auf die beschriebene Person geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

