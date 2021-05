Polizei Gütersloh

POL-GT: Kellerbrand in Mehrfamilienhaus

Gütersloh (ots)

Langenberg (MK) - Am Mittwochabend (26.05., 21.40 Uhr) wurden Polizeikräfte sowie die Löschzüge der Feuerwehren Langenberg und Benteler zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Annabergstraße gerufen.

Die Kräfte stellten am Einsatzort eine starke Rauchentwicklung fest. Alle anwesenden Bewohner des Hauses hielten sich bereits vor dem Brandobjekt auf und waren unverletzt. Die Löschzüge konnten das Feuer umgehend löschen. Es entstand ein geringer Gebäudeschaden von geschätzten 1000 Euro. Den Erkenntnissen nach kann eine vorsätzliche Brandstiftung ausgeschlossen werden.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell