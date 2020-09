Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher klettern über die Leiter

Meinerzhagen (ots)

In der Nacht zum Mittwoch sind Unbekannte in ein noch unbewohntes Wohnhaus Am Bücking eingebrochen. Sie kletterten über eine Leiter ins Dachgeschoss, durchsuchten die Etagen und entwendeten Akkuschrauber, Winkelschleifer und Spachtel. Der oder die Diebe versuchten außerdem, durch Einschlagen eines Glasbausteins in die Garage einzubrechen. Das misslang. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0.

