Polizei Gütersloh

POL-GT: Steinwurf auf Traktor - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Halle (Westf.) (MK) - Am Dienstagmittag (25.05., 12.00 Uhr) wurde die Polizei Gütersloh über einen Steinwurf durch zwei bislang unbekannter Täter auf einen Traktor-Fahrer informiert, der zu dem Zeitpunkt die Straße Ravenna-Park im Ortsteil Künsebeck befuhr.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhr der 28-jährige Fahrer des Traktors die Straße Ravenna-Park in Richtung Kreisverkehr Tatenhausener Straße/ Künsebecker Weg/ Kreisstraße/ Flurstraße. Kurz vor der Einmündung zur Straße Kreisheide nahm der Traktor-Fahrer auf einem rechtsseitigen Lärmschutzwall zwei jugendliche, männliche Personen wahr. Unmittelbar danach schlug ein Stein in die Windschutzscheibe der Landmaschine ein, so dass die Scheibe zerstört wurde.

Der Fahrer hielt sein Fahrzeug daraufhin an und konnte erkennen, dass die beiden Jugendlichen mit Fahrrädern auf einem Fuß- und Radweg in Richtung Wohngebiet an der Flurstraße/ Teutoburger Straße flüchteten.

Die Personen konnten wie folgt beschrieben werden: Ca. 1,80 Meter groß und dunkel gekleidet.

Ein Strafverfahren wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurde eingeleitet. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Der Sachschaden wird auf rund 150 Euro geschätzt.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in der Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise auf die beschriebenen Personen geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell