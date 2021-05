Polizei Gütersloh

POL-GT: Mülltonnenbrand am Tecklenburger Weg - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (MK) - Am Montagmittag (24.05., 13.40 Uhr) wurden Polizei- und Feuerwehrkräfte über den Brand mehrerer Mülltonnen in einem Grundstückshof am Tecklenburger Weg informiert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war das Feuer durch Zeugen bereits weitestgehend gelöscht. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. Insgesamt elf Mülltonnen wurden zerstört. Die Außenfassade einer angrenzenden Lagerhalle sowie ein in der Nähe geparktes Fahrzeug wurden ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen und beschädigt. Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf rund 6000 Euro. Zur Brandentstehung können zurzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Brandgeschehen machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell