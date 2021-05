Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Blechschaden auf Parkplatz (17.05.2021)

Donaueschingen (ots)

Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 3.000 Euro hat ein Autofahrer am Montag gegen 12.30 Uhr auf einem Parkplatz eines Einkaufmarktes auf der Dürrheimer Straße verursacht. Ein 47-jähriger Mercedes Fahrer öffnete seine Fahrertür, ohne auf einen 60-Jährigen zu achten, der in diesem Moment mit einem VW Touran vorbeifuhr. Dadurch kam es zur Berührung und den Beschädigungen an der Fahrertüre des Mercedes und der Stoßstange des VW.

