Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen

Landkreis Tuttlingen) Blechschaden bei Auffahrunfall (17.05.2021)

Spaichingen (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein Autofahrer am Montagvormittag gegen 10.30 Uhr auf der Hauptstraße. Ein 78-jähriger Peugeot 208 Fahrer fuhr in Richtung Stadtmitte und musste verkehrsbedingt abbremsen. Ein nachfolgender 45-Jähriger in einem Ford C-MAX reagierte zu spät und fuhr auf den Peugeot auf. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 4.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell