Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto gestreift und abgehauen (17.05.2021)

Bad Dürrheim (ots)

Eine Unfallflucht begangen hat ein Autofahrer am Montag im Zeitraum zwischen 9 Uhr und 10 Uhr auf der Karlstraße. Ein Unbekannter beschädigte einen geparkten VW Golf und fuhr davon, ohne sich um den angerichteten Schaden an der Fahrertür und Stoßstange vorne links, in Höhe von rund 1.000 Euro, zu kümmern. Personen, die Hinweise auf den Unfallflüchtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bad Dürrheim, Telefon 07726 93948-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell