Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Scheibe eingeworfen;Anzeige nach Böllern;Sensor beschädigt;

GießenGießen (ots)

Scheibe eingeworfen

Gießen: Zwei Steine flogen zwischen Donnerstag, 7. Januar, 20.00 Uhr, und Freitag, 8. Januar, 6.45 Uhr, gegen die Scheibe einer Firma in der Siemensstraße. Ein Wurfgeschoss beschädigte nach dem Durchschlagen der Fensterfront auch noch den Monitor eines Computers im Büro. Der Schaden beträgt etwa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen, Tel. 0641- 7006-0.

Anzeige nach Böllern

Gießen: Zwei größere Böller zündete ein junger Mann am Donnerstagabend, 7. Januar, in der Bahnhofstraße. Die Polizei leitete gegen den 20-Jährigen Ermittlungen ein.

Sensor beschädigt

Großen-Linden: In der Straße "An der Mittelhohl" beschädigte ein Randalierer zwischen Dienstag, 5. Januar, 16 Uhr, und Donnerstag, 7. Januar, 5.30 Uhr, den Parksensor eines Ford Fiesta. Der Schaden ist gering. Hinweise bitte an die Polizei in Gießen, Tel. 0641- 7006-0.

Jürgen Schlick

