Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Hilfsbereitschaft ausgenutzt - Senior bestohlen;

GießenGießen (ots)

Hilfsbereitschaft ausgenutzt - Senior bestohlen

Laubach: Ein mutmaßlicher Trickdieb nutzte am Mittwochnachmittag, 6. Januar, die Hilfsbereitschaft eines Seniors aus. Der unbekannte Mann betrat gegen 18 Uhr ein Mehrfamilienhaus in der Goethestraße und bat das ausgesuchte Opfer um ein Glas Wasser. Der gutgläubige Bewohner ließ den Verdächtigen anschließend in die Wohnung und so nahm das Geschehen bei dem sogenannten Glas-Wasser-Trick seinen Lauf. Während der Senior das Getränk holte, schnappte sich der Dieb die Geldbörse samt Bargeld und Ausweispapieren und verschwand. Der Tatverdächtige ist etwa 30 Jahre alt, 175 bis 180 cm groß, schmal und sprach akzentfreies Deutsch. Er hat dunkle, kurze Haare und trug eine dunkle Jacke und Hose. Die Kriminalpolizei in Gießen bittet um Mithilfe: Wem sind am Nachmittag rund um den Tatort verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer kann Angaben zu dem Täter machen?

Die Trickdiebe sind erfinderisch und schauerspielerisch begabt und lassen sich immer wieder neue Notlagen einfallen, um letztendlich Beute zu machen. Die Polizei rät: Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung! Lässt sich der Unbekannte trotz geschlossener Tür nicht zum Gehen bewegen: Reden Sie laut oder rufen um Hilfe. Verständigen Sie über Notruf sofort die Polizei! Ziehen Sie, wenn dies möglich ist, telefonisch einen Vertrauten hinzu.

Hinweise zu dem Vorfall nimmt das Fachkommissariat der Kriminalpolizei in Gießen, Tel. 0641- 70060, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell