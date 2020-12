Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Pkw geriet in den Gegenverkehr - mehrere Verletzte

RostockRostock (ots)

Am Mittwoch, den 02.12. gegen 19:20 Uhr, kam es im Bereich der Vorpommernbrücke in Rostock zu einem folgenreichen Verkehrsunfall. Der 30-jährige Fahrer eines weißen Pkw BMW befuhr die Vorpommernbrücke stadtauswärts und geriet in weiterer Folge in den Gegenverkehr. Hier stieß er frontal mit einem Pkw Opel zusammen, der sich aufgrund der Kollision überschlug. Ein weiterer Pkw Toyota wurde im weiteren Verlauf ebenfalls durch den BMW touchiert. Insgesamt wurden bei dem Unfall drei Personen verletzt, der 36 Jahre alte Fahrer des Opel sogar schwer. Dieser konnte sein Fahrzeug nicht mehr eigenständig verlassen und musste durch die eingesetzten Kameraden der Feuerwehr aus seinem Pkw befreit werden. Alle verletzten Personen wurden in umliegende Krankenhäuser transportiert. Zwei beteiligte Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch unterschiedliche Abschleppfirmen geborgen. Durch mehrere Zeugen konnte in Erfahrung gebracht werden, dass der verunfallte weiße BMW mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Es machte für die Zeugen den Anschein, als liefere er sich mit einem derzeit noch unbekannten weißen Mercedes ein illlegales Autorennen. Beide Pkw fielen zuvor durch ihre rasante Fahrt und sogenanntes "Lücken-Springen" auf. Dazu bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung, die sachdienliche Hinweise zu der Fahrweise der beiden weißen Pkw und insbesondere zum Kennzeichen des derzeit noch unbekannten weißen Mercedes machen können. Hinweise hierzu nimmt die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de oder das Polizeirevier Rostock-Dierkow unter der Telefonnummer 0381 - 65880 entgegen. Die Vorpommernbrücke war für etwas mehr als 2,5 Stunden komplett gesperrt. Der Verkehr wurde über den Verbindungsweg bzw. die Warnowstraße umgeleitet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Ebenso wird dem Verdacht der Beteiligung an einem illegalen Autorennen nachgegangen. Zur Ermittlung des genauen Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger der DEKRA hinzugezogen. Steven Stoll Polizeihauptkommissar Schichtführer Polizeirevier Rostock-Dierkow

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske Sophie Pawelke

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell