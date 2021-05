Polizei Gütersloh

POL-GT: Unbekannter Täter flüchtet nach Pkw-Aufbruch - Zeugenaufruf

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - In der Samstagnacht (22.05., 02.28 Uhr) wurde die Polizei Gütersloh über einen flüchtigen unbekannten Täter informiert, der zuvor an einem Wohnhaus in der Elbestraße einen Pkw öffnete und anschließend die Garage nach Diebesgut durchsuchte.

Nachdem ein aufmerksamer Zeuge Geräusche hörte und daraufhin das Haus verließ, traf er auf einen unbekannten Mann, der in der Folge zu Fuß in Richtung Pregelstraße flüchtete. Im Rahmen der folgenden Ermittlungen stellten die Polizeibeamten fest, dass der Täter zunächst den auf dem Grundstück geparkten Pkw auf unbekannte Weise geöffnet haben muss. Aus dem Fahrzeug entnahm der Täter eine geringe Menge Bargeld sowie eine Fernbedienung für das Garagentor. Bei der anschließenden Suche nach Diebesgut in der Garage wurde der Unbekannte dann von dem Zeugen überrascht und flüchtete.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: Ca. 1,85 Meter groß und eine korpulente Statur. Der Mann trug einen 5-10-Tage-Bart. Bekleidet war der Täter mit einer Jeans, weißen Schuhen und einer beige-braunen Jacke. Zudem trug er eine Wollmütze und eine eingeschaltete Stirnlampe.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in der Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise auf die beschriebene Person geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

