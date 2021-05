Polizei Gütersloh

POL-GT: PKW prallt auf Masten - Zwei Schwerverletzte

Gütersloh (ots)

Herzebrock-Clarholz (SL) - Am Sonntag, 23.05.2021, gegen 23:54 Uhr, ereignete sich im Ortsteil Clarholz an der Einmündung Beelener Straße / Marienfelder Straße ein Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen. Zur Unfallzeit beabsichtigte ein 19-jähriger Petershagener mit seinem BMW von der Beelener Straße kommend nach rechts in die Marienfelder Straße einzubiegen. Während des Abbiegevorgangs kam er aus bislang noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen den Masten eines Verkehrszeichens. Durch die Kollision erlitt der Fahrer, welcher nach ersten Ermittlungen den erforderlichen Sicherheitsgurt nicht angelegt haben dürfte, lebensgefährliche Verletzungen. Ein 19-jähriger Beifahrer aus Herzebrock-Clarholz wurde zudem schwer - aber nicht lebensgefährlich - verletzt. Beide wurden durch Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Da bei dem jungen Fahrzeugführer während der Unfallaufnahme außerdem noch Alkoholgeruch im Atem festgestellt wurde, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Der Sachschaden wird auf insgesamt 5000 Euro geschätzt. Die Beelener Straße wurde für die Unfallaufnahme für zirka zwei Stunden halbseitig in Fahrtrichtung Münster gesperrt.

