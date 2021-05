Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in Eiscafé - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Herzebrock-Clarholz (MK) - In der Zeit von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen (19.05., 20.00 Uhr - 20.05., 08.40 Uhr) gelangten unbekannte Täter gewaltsam in ein Eiscafé an der Straße An der Dicken Linde im Ortsteil Clarholz.

Die Einbrecher versuchten den Ermittlungen nach zunächst die Eingangstür aufzuhebeln. Als dies misslang öffneten sie ein Fenster im hinteren Bereich des Geschäftes. Anschließend durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde eine Geldkassette mit einer geringen Bargeldmenge gestohlen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in der Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

