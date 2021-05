Polizei Gütersloh

POL-GT: Felgendiebstahl in Rietberg - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Rietberg (MK) - Bereits am vergangenen Wochenende (15.05. - 17.05.) entwendeten bislang unbekannte Täter Autofelgen auf dem Ausstellungsgelände eines Autohauses an der Mastholter Straße. Die Täter demontierten die Felgen an einem ausgestellten weißen Audi und bockten das Fahrzeug auf Steine. Die gestohlenen Aluminiumfelgen des Herstellers Audi samt Reifen haben das Format 19 Zoll.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in der Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell