POL-GT: Wem gehört das Fahrrad? - Eigentümer gesucht

Gütersloh (MK) - Am Mittwochnachmittag (19.05.) wurde ein 16-jähriger Jugendlicher auf einem Fahrrad am Bahnhof angetroffen und durch Polizeibeamte kontrolliert. Befragt nach der Herkunft des Rades machte er widersprüchliche Angaben, so dass die Beamten das Fahrrad wegen des Verdachts des Diebstahls sicherstellten. Es konnte bislang keinem rechtmäßigen Eigentümer zugeordnet werden.

Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein sogenanntes Cruiser Bike, Hersteller unbekannt. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Rad machen? Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

