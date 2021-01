Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrecher entwenden Tabakwaren aus Kiosk

Mönchengladbach (ots)

Auf Tabakwaren als Beute hatten es unbekannte Täter abgesehen, die im Zeitraum zwischen Montag, 11. Januar, 16 Uhr, und Dienstag, 12. Januar, 9.55 Uhr, in einen Kiosk in Gladbach an der Hindenburgstraße eingedrungen sind.

Die Täter hatten sich an einer Jalousie und einer Tür zu schaffen gemacht, um in den Kiosk zu gelangen. Im Gebäudeinneren nahmen sie verschiedene Packungen an sich und brachen zudem einen Zigarettenautomaten auf. Mit der Beute konnten sie unerkannt entkommen.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02161-290 (ds)

