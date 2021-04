PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: In die Weil gestürzt +++ Zusammenstoß mit Reh - Motorradfahrer und Sozia verletzt +++ Auffahrunfall mit vier beteiligten Autos und zwei Verletzten

1. 79-jähriger Mann von Brücke in die Weil gestürzt, Weilburg, Weilstraße, 27.04.2021, 14.05 Uhr,

(pl)Am Dienstagnachmittag ist ein 79-jähriger Mann im Bereich der Weilstraße in Weilburg von einer ehemaligen Eisenbahnbrücke hinunter mehrere Meter tief in die Weil gestürzt. Der 79-Jährige habe zuvor Arbeiten an der Brücke durchgeführt, als er um kurz nach 14.00 Uhr ins Wasser stürzte. Die von Zeugen verständigten Rettungskräfte kümmerten sich um den Verletzten und er wurde im Anschluss mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

2. Zusammenstoß mit Reh - Motorradfahrer und Sozia verletzt, Selters, Niederselters, Kreisstraße 507, 28.04.2021, 01.30 Uhr,

(pl)Ein 32-jähriger Motorradfahrer und dessen 24-jährige Sozia wurden in der Nacht zum Mittwoch bei einem Wildunfall auf der K 507 bei Niederselters verletzt. Der 32-Jährige war gegen 01.30 Uhr mit einer Kawasaki von Dauborn kommend in Richtung Niederselters unterwegs, als ein Reh die Fahrbahn überquerte und mit dem Motorrad kollidierte. Hierdurch kamen der 32-Jährige und seine Sozia zu Fall und zogen sich Verletzungen zu. Die beiden Verletzten entfernten sich im Anschluss von der Unfallstelle, begaben sich nach Hause und verständigten von dort den Rettungsdienst, welcher sie ins Krankenhaus brachte. Die beschädigte und darüber hinaus nicht zugelassene Kawasaki hatten sie an der Unfallstelle zurückgelassen. Im Rahmen der Unfallaufnahme durch die zwischenzeitlich verständigten Polizisten stellte sich zudem heraus, dass der 32-Jährige wohl auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Da darüber hinaus auch noch der Verdacht auf vorangegangenen Drogenkonsum bestand, wurde im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt. Das am Unfallort zurückgelassene Motorrad wurde sichergestellt.

3. Auffahrunfall mit vier beteiligten Autos und zwei Verletzten, Limburg, Ahlbach, Bundesstraße 49, 27.04.2021, 06.40 Uhr,

(pl)Bei einem Auffahrunfall auf der B 49 bei Ahlbach wurden am Dienstagmorgen vier Fahrzeuge zum Teil erheblich beschädigt und zwei Personen leicht verletzt. Ein 38-jähriger Autofahrer war gegen 06.40 Uhr mit seinem Opel Insignia von Weilburg kommend auf der Bundesstraße in Richtung Limburg unterwegs. Als dann in Höhe des Pendlerparkplatzes im Bereich von Limburg-Ahlbach ein vorausfahrender 27-jähriger Ford-Fahrer verkehrsbedingt abbremsen musste, fuhr der 38-Jährige mit seinem Opel auf den Ford auf. Der nachfolgende 26-jährige Fahrer eines VW Golfs sowie der dahinterfahrende 47-jährige Fahrer eines VW Lupo konnten ebenfalls nicht mehr rechtzeitig bremsen und wurden daraufhin auch noch in den Auffahrunfall verwickelt. Die beiden 38 und 47 Jahre alten Autofahrer erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Drei der betroffenen Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Gesamtschadenhöhe wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

