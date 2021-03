Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Harvester-Hydraulik zerstört

Nachrodt-Wiblingwerde (ots)

Am Montagabend oder in der folgenden Nacht wurde in Grennigloh ein Harvester beschädigt. Das Fahrzeug parkte am Brachtenbecker Weg, kurz vor der Einfahrt nach Grennigloh, am Waldrand. Unbekannte schnitten mehrere Hydraulikschläuche an. Um an die Schläuche zu gelangen, mussten diverse Abdeckungen der Holzerntemaschine zerstört werden. Vermutlich arbeitete der Täter mit einem Trennschleifer. Die Polizei in Altena bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0.

