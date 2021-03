Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Holzdiebe beobachtet

Hemer (ots)

Unbekannte Holzdiebe haben sich bereits zweimal an einem privaten Holzlager an der Ecke Ihmerter Straße/Hellestraße bedient. Zwischen Samstag vor einer Woche und dem vergangenen Mittwoch wurden drei bis vier Hänger voll der auf 20 Zentimeter zurechtgesägten Holzstämme gestohlen. Am Dienstagmorgen zwischen 9.40 und 9.50 Uhr beobachtete ein Zeuge zwei Männer mit einem weißen VW-Transporter mit ausländischem Kennzeichen. Sie luden Holz ein. Der Zeuge wusste von dem vorhergehenden Diebstahl und informierte den Eigentümer. Der erstattete Anzeige. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02372/9099-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell