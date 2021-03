Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Werkstattwagen aufgebrochen

Kierspe (ots)

Unbekannte haben zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen am Lortzingweg die Tür eines Werkstattwagens aufgebrochen. Sie stahlen einen Makita-Bohrhammer und zwei Werkzeugkisten aus dem Fiat Ducato. Hinweise bitte an die Polizei in Meinerzhagen, Telefon 02354/9199-0.

