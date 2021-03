Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brennende Mülltonne/ Werkzeugdiebe schlagen zu/ Pkw beschädigt

Lüdenscheid (ots)

Unbekannte haben zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen eine Mülltonne auf dem Schulhof an der Obertinsberger Straße in Brand gesetzt. Das Feuer beschädigte auch eine Sitzbank.

Am Dienstag um 4.40 Uhr haben Werkzeugdiebe an der Hardenbergstraße zugeschlagen: Sie zertrümmerten die Heckscheibe eines Werkstattwagens und holten Koffer heraus. Ein Zeuge beobachtete zwei komplett schwarz oder dunkel gekleidete Männer, einer davon auffällig groß, an dem VW-Transporter. Sie flüchteten zu Fuß mit ihrer Beute. Die alarmierte Polizei leitete eine Nahbereichsfahndung ein, die jedoch ohne Erfolg verlief. Die Täter entwendeten Werkzeug-Maschinen, darunter Hilti-Bohrmaschine und Vorkopfsäge, Bosch-Akkuschrauber samt Zubehör sowie eine Werkzeugkiste mitsamt Inhalt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0.

Zwischen Montagmorgen, 0.30 Uhr, und Dienstagnachmittag wurde an der Gartenstraße ein schwarzer Audi A3 beschädigt. Unbekannte rissen die Scheibenwischer ab und zerkratzten dabei auch die Motorhaube. Zwischen Sonntagmorgen und Montagmittag wurde am Diekeskamp ein weißer Mini One zerkratzt. Ein tiefer Kratzer zieht sich nun über beide Türen an der Fahrerseite.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell