Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Lindau - Zwei Schwerverletzte nach unvorsichtigem Überholmanöver

Lindau (ots)

200419-1-pdnms Am 18.04.2020, gegen 15.25 Uhr ereignete sich in Lindau (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Menschen schwer verletzt wurden. Ein offenbar unvorsichtiges Überholmanöver eines 20-jährigen Pkw-Fahrers aus dem Raum Eckernförde, der die Landesstraße 44 von Lindau in Richtung Holtsee befuhr, führte nach ersten Ermittlungen der Polizei Gettorf zu dem Unfall. Nachdem er bereits auf gerader Strecke ein Fahrzeug überholt hatte, scherte er erneut aus, um einen weiteren Pkw zu überholen. Dabei übersah er offenbar einen nachfolgenden 19-jährigen BMW-Fahrer, der ebenfalls im selben Moment überholte. Es kam zu einer seitlichen Berührung beider Fahrzeuge, wobei der BMW auf die linke Bankette geriet und gegen einen massiven Findling prallte. Der BMW-Fahrer und seine 19-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt. Die junge Frau wurde im Unfallfahrzeug eingeklemmt und musste durch Einsatzkräfte der Feuerwehren Gettorf und Revensdorf befreit werden. An beiden Unfallfahrzeugen entstand Sachschaden.

Reiner Tödt

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell