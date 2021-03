Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Werkzeugdiebe brechen Firmenwagen auf

Kierspe (ots)

Am Lortzingweg brachen Diebe in der Nacht auf heute ein Firmenfahrzeug auf. Hieraus verschwand Werkzeug, darunter zwei Werkzeugkisten und ein Bohrhammer. Es entstand Sachschaden. Wer hat die Täter gesehen? Hinweise nimmt die Wache in Meinerzhagen entgegen: 02354/9199-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell